Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года — среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений, средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 тыс. рублей, сообщают «Ведомости» .

Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз: 54,3% таких вкладчиков старше 60 лет; максимальная доля рискованных вкладчиков со счетами выше застрахованных 1,4 млн рублей также оказалась среди тех, кто старше 60 лет (5,9%).

По словам экспертов, граждане старшего поколения статистически более склонны к накоплению средств, в том числе в форме вкладов – молодые больше нацелены на потребление, а к пенсии люди все больше копят, чтобы получать дополнительный доход, оставить наследство; также для банков, столкнувшихся с проблемами, средства пенсионеров – прекрасный источник фондирования: они реже расторгают вклады досрочно.

Размещая средства, люди учитывают госгарантии, очевидно, при выборе банка ставки влияют на часть вкладчиков всех возрастов, признает представитель АСВ, тем не менее нет данных, указывающих на связь ставок с возрастными группами, плюс далеко не все банки с отозванными лицензиями предлагали вклады с завышенными ставками, подчеркивает он.