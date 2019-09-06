В правительстве создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой второго этапа пенсионной реформы, который предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Об этом сообщил «Независимой газете» депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста», — заявил Рашкин. По его словам, одним из признаков проводимой чиновниками подготовки можно считать, например, недавнее заявление правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин — до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.

Он рассказал, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается анализом полученного бюджетом эффекта от стартовавшей реформы и разработкой мер по дальнейшему сокращению бюджетных отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР). «У меня есть сведения, что создана группа. Я не могу их подтвердить вам документально, — уточнил депутат. — Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию».

По словам Рашкина, в правительстве поняли, что первый этап не решил задач, которые были поставлены и было принято решение приступить ко второму этапу. «Когда он произойдет? Сегодня информации нет. То ли через год. То ли через два года. То ли под конец президентского срока», — сказал депутат.