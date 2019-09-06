ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 7 сентября.

Курс доллара понизился на 5,47 копейки, составив 65,9981 рубля (66,0528 рубля на 6 сентября). Курс евро повысился на 1,22 копейки, до 72,8883 рубля (72,8761 рубля на 6 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:12 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 30 копеек и составил около 65,92 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,65 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 65,82—66,11 рубля за доллар и 72,58—73 рубля за евро.