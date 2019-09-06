ЦБ считает нужным совершенствовать существующую систему накопительной пенсии, а не придумывать название для новой, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Дискуссии у нас еще идут. Безусловно, мы за то, чтобы развивался накопительный элемент в пенсионной системе. На наш взгляд, это важно и для повышения благосостояния пенсионеров, и для длинных денег... Есть потенциал и в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений», — сказала она. Например, отметила Эльвира Набиуллина, в настоящий момент важно решить проблему перехода граждан между негосударственными пенсионными фондами.

«Речь не идет о переименовании [программы ИПК]. Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему», — добавила глава ЦБ.