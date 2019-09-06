Минобрнауки РФ планирует расширить список банков, которые выдают образовательные кредиты с государственной поддержкой, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минобрнауки России ведет переговоры с целью расширения списка банков, выдающих образовательные кредиты с господдержкой, исключительно для удобства граждан. Предметом обсуждения являются, в том числе, и условия, на которых финансовая организация будет готова принимать участие в данном проекте», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобрнауки и Сбербанк запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. Процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых.