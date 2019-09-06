Минэкономразвития России (МЭР) ожидает инфляцию на уровне 3,6—3,8% по итогам 2019 года, говорится в докладе ведомства «Картина инфляции. Сентябрь 2019 года». По итогам сентября МЭР ожидает нулевой прирост потребительских цен в помесячном выражении, что соответствует годовым темпам роста в 4,1%.

«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита», — прогнозирует министерство.

По данным ведомства, в августе 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,31% после 4,58% месяцем ранее, что оказалось ниже оценок МЭР. Основной вклад в замедление инфляции в августе, как и ожидалось, внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, темпы которого ускорились.

«К концу года ожидается нормализация темпов роста цен на продовольственные товары до 3,7 % по мере выхода из базы расчета разовых факторов, оказывавших повышательное давление на инфляцию в данном сегменте в конце 2018 года», — говорится в докладе Минэкономразвития.