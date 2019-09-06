ЦБ понизил ставку на 25 б. п. до 7,0%, уровня нейтральной ставки: ЦБ сегодня понизил ключевую ставку до уровня 7,0%, что было полностью учтено рынком. Хотя понижение на 25 б. п. мы считали нашим базовым сценарием, накануне заседания мы не исключали и более агрессивного понижения на 50 б. п. на фоне быстрого замедления инфляции в августе. Сегодня ЦБ сделал выбор в пользу более осторожного подхода, что подтверждается решением ЦБ понизить прогноз по инфляции на конец 2019 г. только до 4,0- 4,5% г/г, а не ниже. Но при этом еще одно снижение ставки до конца года сейчас точно стоит на повестке дня, и как сказано в пресс-релизе, монетарные власти рассмотрят его необходимость, “оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков”.

Замедление инфляции до 4,4% г/г в августе было вызвано продовольственной дефляцией и не смогло понизить инфляционные ожидания: Росстат сообщил о снижении цен на 0,2% в августе, в итоге годовая инфляция составила всего 4,4% г/г. Тем не менее, замедление инфляции было вызвано исключительно замедлением роста цен на продукты питания до 5,0% г/г в августе, тогда как рост непродовольственных цен составил 3,6%, не изменившись с начала лета. Осторожное решение ЦБ по ставке указывает на то, что монетарные власти будут пристально наблюдать за трансмиссионным эффектом. Мы разделяем осторожный подход регулятора, особенно в свете того, что инфляционные ожидания составляют 9,1%, то есть они не отреагировали на благоприятный инфляционный тренд.

Задача замедления кредитного роста ограничивает снижение ставки: Еще одной причиной того, что ЦБ предпочел осторожный подход к понижению ставки, является намерение регулятора замедлить рост розничного кредитования. Решение ужесточить контроль над долговой нагрузкой населения с октября этого года, по нашей оценке, должно замедлить рост розничного кредитования с нынешних 22% г/г до 16- 18% г/г к концу этого года, но более агрессивное понижение ставки нейтрализовало бы это попытку и, таким образом, выбор ЦБ в пользу осторожного подхода понятен.

Глобальные риски оказали давление на курс рубля в августе и ограничили действия ЦБ: Прессрелиз указывает на значительное изменение связи между внешней конъюнктурой и действием ЦБ. В первом полугодие текущего года смягчение риторики ФРС было тем благоприятным фактором, который позволил ЦБ понизить ставку. Сейчас, по мере усиления опасений по поводу замедления глобального роста и ослабления курса рубля до 67 руб./$ в августе, внешние факторы будут сдерживать возможности ЦБ по снижению ставки в будущем.

Нейтральная ставка позволит переключить внимание с инфляции на экономический рост: Факт достижения уровня нейтральной процентной ставки означает, что монетарная политика будет играть нейтральную роль для экономики, что переключает внимание с инфляции на рост. Сегодняшний прессрелиз полностью соответствует этой концепции: тогда как Минэкономразвития недавно подтвердило свой прогноз роста ВВП на уровне 1,3% на этот год, ЦБ сегодня понизил свой прогноз роста ВВП на 2019 г. до 0,8-1,3% г/г; ускорение роста ВВП до 2-3% в последующие годы будет зависеть от действий правительства по реализации нацпроектов и от структурных реформ.

Мы не исключаем еще одного понижения ставки на заседании 25 октября: В данный момент вероятным выглядит еще одно понижение ставки на 25 б. п. до конца этого года на заседании 25 октября. В то же время риски роста бюджетных расходов могут материализоваться ближе к концу года и создать неопределенность для решения ЦБ. Индексация зарплат госслужащих и финансирование нацпроектов – ключевые факторы для наблюдения в ближайшие месяцы.