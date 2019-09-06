Хоум Кредит Банк понизил ставки по вкладам. По депозитам «Кабинет Плюс», «24 месяца Плюс», «18 месяцев Плюс», «12 месяцев Плюс», «24 месяца» ставки понижены на 1 п. п., по вкладам «Кабинет», «18 месяцев» и «12 месяцев» на 0,5 п. п., а по вкладу «36 месяцев» на 2 п. п.

Оформить депозит «Кабинет Плюс» можно под 6,2%, а «Кабинет» под 4,5%. Срок депозитов — 12 месяцев.

Вклад «24 месяца Плюс» открывается под 6,8%, «18 месяцев Плюс» — под 6,5%, «12 месяцев Плюс» — под 6,1%, «24 месяца» — под 4,5%, «36 месяцев» — под 4,5%, «18 месяцев» — под 4,5%, а «12 месяцев» в рублях — под 4,5%, в долларах — под 1,5% годовых.

Минимальная сумма всех вкладов, за исключением депозитов «Кабинет» и «Кабинет Плюс» составляет 1 тыс. рублей.

Для депозитов «Кабинет» и «Кабинет Плюс» минимальная сумма установлена от 1 млн рублей.

По вкладу в долларах «12 месяцев» минимальная сумма — 100 долларов.

Все вклады можно пополнять. Проценты по всем депозитам выплачиваются в конце срока, кроме вкладов «Кабинет» и «Кабинет Плюс». По ним выплата процентов осуществляется ежемесячно.