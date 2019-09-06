Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

ЦБ отмечает замедление роста потребительских цен. Годовая инфляция в августе снизилась до 4,3% с 4,6% в июле. Ее сдерживает динамика потребительского спроса, временные дезинфляционные факторы, например, смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию.



Регулятор также отмечает, что в августе инфляционные ожидания населения несколько снизились, хоть и остаются на высоком уровне.

«С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — отмечается в релизе на сайте ЦБ.