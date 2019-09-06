Прогноз ЦБ по росту реальных располагаемых доходов населения близок к оценкам МЭР, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения с 1% до 0,1% по итогам текущего года.

«К сожалению, динамика реальных доходов населения неудовлетворительная. Наши оценки близки оценкам Минэкономразвития. Проблема реальных доходов должна решать на базе устойчивого экономического роста», — сказала Набиуллина.