Центробанк РФ понизил прогноз по чистому оттоку капитала из страны в 2019 году с 50 млрд долларов до 40 млрд, следует из показателей платежного баланса в рамках базового сценария.



При этом в 2020 году Банк России повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны до 25 млрд долларов с 22 млрд.

Прогноз оттока капитала на 2021 год повышен до 20 млрд долларов с 13 млрд, на 2022 год прогноз остался без изменений — 20 млрд.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за первое полугодие этого года равнялся 27,3 млрд долларов. В июле отток составил 0,7 млрд долларов.



Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.