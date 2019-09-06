Процесс перехода застройщиков на систему эскроу-счетов может привести к временному повышению стоимости жилья и ставок по ипотекам, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Этот процесс непростой. <...> Но он идет более-менее плавно, ожидаемо. Это может привести к некоторому росту стоимости жилья, к изменениям объемов, но я думаю, что это будет временный фактор», — сказала глава ЦБ.

По словам Эльвиры Набиуллиной, около 30% застройщиков уже перешли на эскроу-счета.

«Какая-то часть, достаточно большая, осталась на старой схеме, потому что там, конечно, большая доля уже о готовности объявили. Есть значительная доля застройщиков, которые пока и по старой схеме не имеют права финансироваться, и не получили новое банковское финансирование. Это, конечно, фокус нашего внимания», — сказала глава регулятора. Одной из причин медленного процесса перехода на эскроу-счета Набиуллина назвала неумение застройщиков работать с новой документацией.

Напомним, с 1 июля 2019 года по закону все застройщики должны были перейти на схему финансирования строительства с использованием эскроу-счетов. По старой системе с привлечение средств дольщика напрямую разрешили достраиваться тем, кто успел возвести объекты более чем на 30% и распродать квартиры более чем на 10%.