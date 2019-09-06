Кредитование физических лиц до конца этого года вырастет на 15—20%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.



«Кредитование организаций, по нашим оценкам, в этом году вырастет на 7—10%, а населения — на 15—20%», — сказала глава регулятора.

В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

В 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом, сообщил 3 сентября Банк России после очередного замера индикаторов финансовой доступности.



Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется «пузырь», это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.