Во II квартале количество «пластика» с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%), однако предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Эквифакса», пишут «Известия» .

Подобная динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения, полагают эксперты. Так, финансовые организации не видят оснований расширять лимиты по кредитным картам. Динамика по сокращению одобренных сумм на фоне увеличения выдачи «пластика» с заемными средствами показывает, что есть основания подозревать возможное начало кризиса на рынке потребительского карточного кредитования.

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, в том числе по картам, поэтому никаких кризисных явлений они не наблюдают. По словам представителей банков, снижение средних лимитов связано с более консервативной политикой банков по их расчету, а рост числа карт — с возросшим спросом со стороны клиентов. Банки стремятся предотвратить дефолт по кредитному «пластику» и минимизировать формируемые резервы. Также в процессе использования карты банк анализирует данные человека и затем уменьшает лимит для «плохих» клиентов с одновременным увеличением для «хороших».

При этом в банках рассказали, что их клиенты в среднем вырабатывают 30–40% предоставленных им средств, но бывают и факторы сезонности.