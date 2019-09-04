Банк «Восточный» перечислил повышенный взнос за II квартал 2019 года Агентству по страхованию вкладов (АСВ), рассказали РБК источник в кредитной организации и собеседник, близкий к банку. Речь идет о сумме 1,45 млрд рублей, уточняет собеседник, близкий к «Восточному». До этого банк направлял около 250 млн рублей отчислений на страхование вкладов ежеквартально, за весь 2018 год отчисления составили порядка 1 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО.

По словам источников, рост отчислений произошел из-за перевода «Восточного» в более низкую классификационную группу банков по риск-профилю.

По словам экспертов, такой эффект на общую базу могли оказать один или два крупных игрока, которые входят в топ-30 по объему депозитов физлиц. Если влияние оказал только один участник рынка, его портфель привлеченных средств населения должен составлять порядка 170 млрд рублей. По данным отчетности на 1 июля, объем вкладов физлиц в банке «Восточный» составлял 152,7 млрд рублей.

В конце мая вместе с предписанием о досоздании резервов на 5 млрд рублей ЦБ запретил «Восточному» открывать новые филиалы и любые другие структурные подразделения в течение года, а также привлекать новые средства физлиц, ИП, малого и среднего бизнеса. На основании этого банк был переведен в четвертую категорию по риск-профилю (неудовлетворительную), говорит источник РБК, близкий к кредитной организации. В июне «Восточный» перевели в третью категорию по риск-профилю, но с точки зрения отчислений в ФСВ она не отличается от четвертой. Собеседник в банке подтверждает, что сейчас «Восточный» находится в третьей категории.

Для «Восточного» выплата почти 1,5 млрд рублей на страховки чувствительна, считают эксперты, — это примерно 6% собственных средств банка «Восточный» (по данным на 1 августа). На эту дату запас капитала относительно порога в 8% меньше 1,5 млрд рублей, то есть убыток такого размера может быть критичным для банка. Хотя розничный блок банка генерирует неплохую прибыль, ключевой вопрос — продолжит ли банк создавать резервы по корпоративным кредитам, которые будут поглощать эту прибыль.