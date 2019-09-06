Центробанк снизил прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году с 1—1,5% до 0,8—1,3%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Пересмотр прогноза связан со слабой экономической активностью в стране, снижением внешнего спроса на российские товары в условиях замедления мировой экономики, низкой динамикой инвестиций и стагнацией реальных располагаемых доходов населения.

«В 2020—2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики», — говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает, что ускорение экономического роста до 2—3% к 2022 году возможно при реализации национальных проектов.