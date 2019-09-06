Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиллина допустила, что ЦБ снизит ключевую ставку еще раз на одном из трех ближайших заседаний совета директоров. Об этом глава регулятора заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Мы дали сигнал, считаем вероятным на одном из ближайших заседаний, на одном из трех», — сказала представитель регулятора журналистам.
Следующие заседания совета директоров ЦБ по ставке состоятся 25 октября и 13 декабря. Сегодня, 6 сентября, регулятор принял решение о третьем подряд снижении ставки — на 0,25 процентного пункта до 7% годовых. Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня и 26 июля принял решение снизить ее: оба раза ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла Набиуллина.
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