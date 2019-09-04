База данных с паролями 419 млн телефонных номеров пользователей социальной сети Facebook обнаружена на незащищенном сервере, пишет издание TechCrunch.

Отмечается, что в базу попали данные 133 млн граждан США, а также 18 млн подданных Великобритании и 50 млн жителей Вьетнама.

Помимо номеров телефонов в открытом доступе оказались ID-профили пользователей, а также пол и информация о стране проживания.

Представитель соцсети Джей Нанкэрроу прокомментировал эту информацию. Он заявил, что на этом сервере содержатся устаревшие данные. Они были собраны до того, как Facebook закрыла доступ к номерам телефонов.