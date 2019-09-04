Сбербанк и «Макдоналдс» рассматривают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания, для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в совместном сообщении компаний.



Документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор «Макдоналдса»