Севергазбанк предлагает оформить карты «#все могу» категории Mastercard World и «#все могу.мир» платежной системы «Мир» .

Плата за обслуживание составляет 149 рублей со 2-го месяца, комиссия не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные безналичные операции составляют не менее 10 тыс. руб. в месяц или поддержание ежедневного остатка на счете карты от 25 тыс. руб. в течение месяца.

По картам начисляется кешбэк при совершении ежемесячно операций по оплате товаров или услуг на сумму от 5 тыс. руб. по картам Mastercard World и от 3 тыс. рублей по картам «Мир». Размер вознаграждения составляет 5% на сумму операций не более 60 тыс. рублей в месяц в категориях «Автомойки», «Магазины спортивных товаров», «Кондитерские» и 1% по картам «#все могу (0,5% для карт «#все могу.мир») по прочим покупкам.

Предусмотрено начисление процентов при поддержании ежедневного остатка собственных средств на счете не менее 30 тыс. рублей в размере 5% годовых для карт Mastercard World и 4% годовых по картам «Мир». На сумму остатка более 300 тыс. рублей проценты не начисляются.

СМС- информирование — бесплатно. Срок действия карт — 3 года.

«Данные карточные продукты интересны наличием кешбэка, начислением процентов на остаток, а также возможностью снижения или отмены платы за обслуживания при выполнении требований банка об обороте и остатке», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.