Сбербанк видит активную регистрацию россиян в качестве самозанятых в своем сервисе и призывает распространить этот налоговый режим на всю страну, следует из слов зампреда правления банка Анатолия Попова.

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Власти планируют расширить географию действия этого режима.

«Мы полностью поддерживаем все идеи, связанные с самозанятыми. Но, честно говоря, хотелось бы национального тиража во всех субъектах с 1 января. Потому что мы видим, что продукт востребованный. Надеюсь, что во всех субъектах будут приняты эти решения», — сказал Попов, выступая в ходе Восточного экономического форума.

По словам Попова, Сбербанк запустил в своем приложении возможность регистрации для самозанятых, и на сегодняшний момент в таком статусе зарегистрировалось 30 тыс. человек.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в июне сообщал, что в рамках эксперимента уже зарегистрировались более 107 тыс. налогоплательщиков.