Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей «дочки», но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.



«Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Греф добавил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», — заключил глава Сбербанка.

В сентябре 2018 года стало известно, что Нацбанк Украины не согласовал приобретение украинской «дочки» Сбербанка белорусским Паритетбанком.

