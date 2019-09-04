Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 23 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,08 рубля (минус 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,86 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг укрепление российской валюты продолжится.

«Рубль вчера вырос к доллару почти на процент и закрылся чуть выше отметки 66. Сегодня укрепление российской валюты продолжится. Поддержкой для пары доллар-рубль выступит отметка 65,5 — это верхняя граница бокового канала первой половины августа. Сейчас динамика рубля зависит исключительно от внешних факторов: общего настроя инвесторов и их отношения к риску, а также котировок пары евро-доллар. Последние вчера закрепились выше отметки 1,10. Если доллар продолжит слабеть, то можно будет считать, что пробой уровня 1,10 был ложным и трейдеры начнут закрывать короткие позиции по главной мировой валютной паре. При таком раскладе рубль в паре с долларом получит хорошие шансы уйти в район 65. Но вряд ли это произойдет сегодня», — прогнозировал Антонов.

По словам заместителя руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, рубль снова может укрепиться.

«Мы немного снижаем прогноз по курсу доллара до 65,8—66,8 рубля и по курсу евро до 72,3—73,6 рубля», — говорила она.