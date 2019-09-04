«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта; прототип решения для оплаты лицом «Ростелеком» с «Русским Стандартом» хотят представить в октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis, сказал представитель «Ростелекома»; в рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине, пояснил человек, близкий к одному из участников проекта.

Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом – сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу, для операций до 1000 рублей будет достаточно идентификации без предъявления карты, для платежей на большие суммы нужно будет ввести проверочный код.

По словам представителей банков, в Единой биометрической системе (ЕБС) пока недостаточно биометрических данных, чтобы делать выводы о необходимости использования их как еще одного способа оплаты — инициативу комментировать еще рано; также система нуждается в достаточно длительной калибровке и настройке, прежде чем можно будет говорить о ее востребованности и безопасности для клиентов, но внедрение оплаты с помощью ЕБС даст потенциал развитию системы, поскольку ежедневные трансакции на порядок востребованнее, чем разовое оформление продуктов банков, доступное в ЕБС сейчас.

Представитель ЦБ сказал, что «биоэквайринг – один из международных трендов развития платежной индустрии, мы сейчас его изучаем».

Два банкира обращают внимание, что для банков запрос в ЕБС платный – 200 рублей и оплата по лицу будет слишком дорогой, сопоставимой со стоимостью чашки кофе; «Ростелеком» понимает, что это слишком много, и сейчас разрабатывает тарифы, говорит его представитель.