Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.

«В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%», — говорится в сообщении ведомства.

В августе в 63 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1—0,8%. В наибольшей степени, в Тверской области — на 0,8%, Чувашской республике и Тульской области — на 0,7%. Как сообщает Росстат, основная причина — снижение цен на продовольственные товары.

В то же время в девяти регионах наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наибольший рост зафиксирован в Хабаровском крае (0,4%) из-за повышения тарифов на услуги на 0,6%.

В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года рост цен составил 2,7% и 2,4% соответственно).