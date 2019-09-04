В работе систем Райффайзенбанка 5 сентября наблюдаются временные трудности при входе в приложение «Райффайзен-Онлайн», говорится в комментарии кредитной организации.

«5 сентября с 13:25 у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение «Райффайзен-Онлайн». Все остальные сервисы банка работают штатно. Мы ведем работы по восстановлению сервиса в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении банка.