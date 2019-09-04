Мероприятие состоится 26 сентября 2019 года в 18.00 по адресу: г. Москва, улица Русаковская, дом 13, строение 5, концертный зал BORODINO HALL.
В рамках Кубка предусмотрены три номинации: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».
Ведущим осеннего Кубка по результатам голосования был избран знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы (2010 и 2016 годы) Михаил Скипский.
Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru. А для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании – Журнале «Нефтегазовая Вертикаль» и на сайте www.ngv.ru.
Уже подтвердили свое участие:
- ЦБ РФ
- Абсолют Банк
- КБ «Ренессанс Кредит»
- Фора-Банк
- Новикомбанк
- Nordea Bank
- Банк «Восточный»
- Банк «Русский Стандарт»
- QIWI
- ГК «НРК - Р.О.С.Т.»
- ГК «Регион»
- СК «Арсеналъ»
- Платежный сервис «Золотая Корона»
- БКС
- R-Style Softlab
- Банки.ру
- АО «Открытие Брокер»
- Philips
- СК «Проминстрах»
- Роснефть
- АО «Мособлгаз»
- ЛЛК-Интернешнл
- РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
- АО «Гипровостокнефть»
- Сборная компании ООО «Газпромтранс»
- АО «Транснефть - Верхняя Волга»
- АО «Зарубежнефть»
Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия - Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay).
Вас ждут: увлекательная игра, интересные вопросы, хорошее настроение, дружеская атмосфера, достойные призы и позитивные эмоции!
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