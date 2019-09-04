В рамках Кубка предусмотрены три номинации: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Ведущим осеннего Кубка по результатам голосования был избран знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы (2010 и 2016 годы) Михаил Скипский.

Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru. А для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании – Журнале «Нефтегазовая Вертикаль» и на сайте www.ngv.ru.

Уже подтвердили свое участие:

  • ЦБ РФ
  • Абсолют Банк
  • КБ «Ренессанс Кредит»
  • Фора-Банк
  • Новикомбанк
  • Nordea Bank
  • Банк «Восточный»
  • Банк «Русский Стандарт»
  • QIWI
  • ГК «НРК - Р.О.С.Т.»
  • ГК «Регион»
  • СК «Арсеналъ»
  • Платежный сервис «Золотая Корона»
  • БКС
  • R-Style Softlab
  • Банки.ру
  • АО «Открытие Брокер»
  • Philips
  • СК «Проминстрах»
  • Роснефть
  • АО «Мособлгаз»
  • ЛЛК-Интернешнл
  • РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
  • АО «Гипровостокнефть»
  • Сборная компании ООО «Газпромтранс»
  • АО «Транснефть - Верхняя Волга»
  • АО «Зарубежнефть»

 

Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия - Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay).

Вас ждут: увлекательная игра, интересные вопросы, хорошее настроение, дружеская атмосфера, достойные призы и позитивные эмоции!