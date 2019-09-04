В рамках Кубка предусмотрены три номинации: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Ведущим осеннего Кубка по результатам голосования был избран знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы (2010 и 2016 годы) Михаил Скипский.

Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru. А для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании – Журнале «Нефтегазовая Вертикаль» и на сайте www.ngv.ru.

Уже подтвердили свое участие:

ЦБ РФ

Абсолют Банк

КБ «Ренессанс Кредит»

Фора-Банк

Новикомбанк

Nordea Bank

Банк «Восточный»

Банк «Русский Стандарт»

QIWI

ГК «НРК - Р.О.С.Т.»

ГК «Регион»

СК «Арсеналъ»

Платежный сервис «Золотая Корона»

БКС

R-Style Softlab

Банки.ру

АО «Открытие Брокер»

Philips

СК «Проминстрах»

Роснефть

АО «Мособлгаз»

ЛЛК-Интернешнл

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

АО «Гипровостокнефть»

Сборная компании ООО «Газпромтранс»

АО «Транснефть - Верхняя Волга»

АО «Зарубежнефть»

Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия - Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay).

Вас ждут: увлекательная игра, интересные вопросы, хорошее настроение, дружеская атмосфера, достойные призы и позитивные эмоции!