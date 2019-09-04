Новая разработка «ПрограмБанк.Финмониторинг» обеспечивает контроль клиентских операций в онлайн и оффлайн режимах. Эта система позволяет предотвращать операции, направленные на обналичивание денежных средств. Решение уже настроено в соответствии с триггерами высокорискованных операций, которые предложил Банк России и, при этом, позволяет специалистам банка самостоятельно настроить методики контроля и анализа.



Новая система финансового мониторинга уже прошла успешную обкатку в банках.

Семинар предназначен для сотрудников подразделений финансового мониторинга и ИТ-служб банков.



На вебинаре мы обсудим, как осуществляется в практической работе банка:

Внедрение процедур онлайн контроля платежей клиентов в мониторинг банковских операций в целях ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями Банка России.

Автоматизация методик ранжирования клиентов и контрагентов по уровню риска деятельности.

Автоматизация внутрибанковских методик проверки клиентских операций.

Повышение общей эффективности деятельности банка в сфере ПОД/ФТ.

Для участия в вебинаре отправляйте список участников с контактной информацией (Ф.И.О. — полностью, должность, телефон и e-mail) на e-mail: marketing@programbank.ru



Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7(495) 651-84-84 (Алена Ковтунова или Илья Плюшкин) или по e-mail: marketing@programbank.ru

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.