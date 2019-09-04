Минкомсвязь не видит нормативных ограничений для внедрения в России электронных (встроенных) сим-карт (eSIM), сообщил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.



Минкомсвязь в мае анонсировала создание рабочей группы с участием операторов и силовых ведомств для оценки возможностей внедрения eSIM.

«Сейчас, на наш взгляд, нет нормативных ограничений для появления это технологии», — рассказал министр.

«Это (сроки внедрения — ред.) зависит от операторов. Мы сейчас нормативных ограничений не видим. Технология новая, поэтому, конечно, будет внедряться не разово, не быстро… Операторы, я так понимаю, тоже готовятся, тестируют. Если будут нормативные ограничения, мы готовы их рассматривать, если операторы их видят», — добавил он.



Первым из российских операторов протестировать eSIM предложил абонентам Tele2. Компания в конце апреля начала продавать «электронные» сим-карты в пяти московских флагманских салонах оператора. Однако в середине мая Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект выдачи eSIM до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности.

