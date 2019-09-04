Минкомсвязь РФ совместно с «Ростелекомом» договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности. Соответствующее соглашение подписано на полях Восточного экономического форума.

Киберполигон предназначен для моделирования развития компьютерных атак и отработки реакции на них в рамках киберучений и практических тренировок, а также для тестирования программного обеспечения на безопасность.

Согласно договоренности, на базе киберполигона будут проводиться ежегодные федеральные соревнования по информационной безопасности, также будет создан центр тестирования программного обеспечения на безопасность, доступный для резидентов научно-технологического центра на острове Русский, организаций Дальневосточного федерального округа и ДВФУ.

Планируемый объем финансирования создания киберполигона из источников национального проекта «Цифровая экономика» в 2019—2020 годах составляет 365 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2019—2021 годах.