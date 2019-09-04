Международные резервы РФ на 30 августа 2019 года составили 530,5 млрд долларов против 527,7 млрд на 23 августа. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 2,8 млрд долларов.

В комментарии регулятора поясняется, что рост показателя на 0,5% произошел «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за семь месяцев текущего года — на 51,3 млрд.