Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом АФТ.

Кредит Европа Банк работает на российском рынке с 1997 года. За это время кредитная организация зарекомендовала себя одним из серьезных и надежных игроков на рынке финансовых услуг, что подтверждается международными рейтингами с позитивным прогнозом. Банк стремится совершенствовать существующие и внедрять новые продукты, услуги и процессы на основе прогрессивных технологических решений.

Деятельность Кредит Европа Банка на площадке Ассоциации ФинТех в синергии с ключевыми участниками финансового рынка будет способствовать реализации ряда значимых для отрасли проектов АФТ.

Директор департамента розничного бизнеса Кредит Европа Банка Доган Гюркан отметил: «Кредит Европа Банк, являясь частью международной финансовой группы, уделяет большое внимание уровню качества и доступности цифровых банковских услуг. Мы уверены, что наш опыт будет полезным для разрабатываемых на площадке АФТ технологий и сервисов и сотрудничество с Ассоциацией будет способствовать дальнейшему росту числа пользователей наших продуктов».

Наибольший интерес банк проявляет к таким проектам, как Система быстрых платежей, открытые API, удаленная идентификация, а также решениям в области цифровой идентичности и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

Управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова прокомментировала: «Финансовые технологии открывают для банковской отрасли принципиально новые возможности. Внедрение инноваций помогает традиционным банкам повышать качество продуктов и услуг, более эффективно отвечать потребностям и ожиданиям клиентов. Проекты, разрабатываемые на площадке АФТ, направлены на то, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителей. Убеждены, что Кредит Европа Банк в ближайшее время успешно интегрируется в процессы по направлениям работы АФТ и это сотрудничество будет взаимовыгодным».