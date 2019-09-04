Кредит Европа Банк вошел в состав Ассоциации ФинТех (АФТ) , сообщается в пресс-релизе организации.

«Деятельность Кредит Европа Банка на площадке Ассоциации ФинТех в синергии с ключевыми участниками финансового рынка будет способствовать реализации ряда значимых для отрасли проектов АФТ», — отметили в банке.

Наибольший интерес банк проявляет к таким проектам как Система быстрых платежей, открытые API, удаленная идентификация, и к решениям в области цифровой идентичности и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.