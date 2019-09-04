Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ в аресте имущества восьми контролировавших СтарБанк лиц на сумму 15,2 млрд рублей, говорится в материалах суда. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловала в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 11 апреля и постановление апелляции от 18 июня.

В заявлении не указано, на какое именно имущество должен быть наложен арест, отметили тогда суды. Кроме того, в заявлении отсутствуют достоверные сведения о действиях ответчиков, связанных с отчуждением принадлежащего им имущества.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Также при наличии соответствующих оснований руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства, в результате чего произошло существенное ухудшение финансового положения банка.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении.

Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал СтарБанк банкротом.