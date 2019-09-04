Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает в обозримом будущем серьезного экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2008 года. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

«Я не вижу такого кризиса, который серьезно повлиял бы на наше положение, а кризиса масштаба 2007—2008 годов я просто пока не могу предсказать», — сказал он.

При этом Костин отметил ряд существующих в мировой экономике проблем, выразив озабоченность в том числе торговым противостоянием США и Китая. «Я пока чувствую, что есть некоторые вопросы, которые еще тянутся с кризиса 2008 года, которые в полной мере не решены, в тяжелом положении находится европейский банковский сектор», — добавил глава банка.

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ) спрогнозировали в России начало экономического кризиса в ближайшие год-полтора. В ВШЭ считают, что одним из факторов такого развития событий может стать торговая война между США и Китаем, которая, вероятно, «достигнет точки кипения».

Как отмечается в обзоре, в 2020—2021 годах пройдет 12 лет с последнего мирового финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов. Этот период, согласно экономической теории, считается средней циклической волной, после которой необходимо проводить серьезные инвестиции в основной капитал для повышения уровня загрузки стареющих производственных мощностей и частичной смены технологического уклада. Подобные перестроения приводят к кратковременной рецессии. Отмечается также, что срок в 10—12 лет — самый благоприятный срок для надувания различных финансовых пузырей.

При этом аналитики отмечают, что кризис в мировой экономике может наступить не раньше чем через полгода-год. В настоящее время ситуация критической не выглядит.