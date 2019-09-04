Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прорабатывает формы и инструменты для возможности введения четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью радио Sputnik в рамках ВЭФ рассказал глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, пять лет назад в Трудовой кодекс уже был введен термин «дистанционная работа», что позволяет людям иметь гибкую занятость и не находиться постоянно в офисах. И такая свободная творческая работа в эпоху цифровой трансформации будет составлять все большую долю, считает Александр Шохин.

«Есть разные отрасли экономики, есть разные виды деятельности. Например, мы пять лет назад в Трудовой кодекс внедрили понятие «дистанционная работа». Это означает, что можно не ходить в офис вообще, только получать задание и приносить результат этой работы. И сидеть дома, на пляже, в лесу на скамеечке. И чем дальше, тем больше будет таких видов деятельности. И поэтому понятие «пятидневка», «четырехдневка» — оно в некотором смысле теряет смысл для некоторых видов деятельности», — считает глава РСПП.

Рассмотреть возможность введения четырехдневной рабочей недели ранее предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Двигаться в этом направлении можно, но при этом важно оценить эффективность проведения свободного время, отметил Александр Шохин.

«Существуют альтернативы: свободное время либо доходы. Если предоставить человеку возможность работать четыре или три дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать. Он займется чем-то еще и, может быть, даже начнет подрабатывать. И тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, освободить для культурного времяпрепровождения и т.д., мы на самом деле нагрузим этих же людей. Потому что в нынешней ситуации для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени», — сказал Александр Шохин.