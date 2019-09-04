Российская валюта укрепится к доллару США и евро до конца 2019 года. Такое мнение глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов выразил в эксклюзивном интервью RT на полях Восточного экономического форума.

«Во-первых, евро ослабнет по отношению к доллару на мировом рынке. Сейчас уже очевидно, что Европейский центральный банк вынужден будет в сентябре принять меры и за счет денежных вливаний дополнительно простимулировать экономику Европы», — ответил Задорнов на вопрос о том как могут измениться курсы доллара и евро осенью, а также до конца года.

По его словам, несмотря на снижение ставки ФРС США, доллар будет достаточно крепко себя чувствовать, а евро, видимо, будет ослабляться в среднесрочной перспективе.

«С точки зрения отношения американской и европейской валют к рублю, на ситуацию будет влиять изменение цен на сырье. В принципе до конца года рубль от сегодняшних значений должен даже несколько укрепиться. В дальнейшем все будет зависеть от того, как долго может продлиться снижение сырьевых цен и замедление мировой экономики», — пояснил глава банка.

Также Михаил Задорнов предположил, что рост ВВП России в 2019 году может составить 0,9—1%, инфляция к концу года может замедлиться до 3,8%.

«ФК Открытие» уже спрогнозировала для себя ситуацию 2020 года с точки зрения подготовки внутренних бизнес-планов. По нашей оценке, в текущем году темпы роста ВВП России составят порядка 0,9—1%. При этом инфляция уже к декабрю может замедлиться до 3,8%», — сказал он и добавил, что рост экономики России в 2020 году не достигнет отметки 2% и составит примерно 1,5—1,7%.