Электронную цифровую подпись (ЭЦП) защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования, сообщают «Известия» . Идентифицировать пользователя и завизировать документы на расстоянии станет безопаснее.

Криптографические алгоритмы предложили создать в Физико-техническом институте РАН им. Е.К. Завойского и Казанском федеральном университете, применив квантовые технологии. Для реализации квантовой ЭЦП исследователи предлагают различные носители информации, которые по размерам не будут отличаться от обычной флешки.

Подписывать документы или идентифицировать пользователя можно будет на расстоянии, передавая квантовую информацию либо по оптоволоконному кабелю, либо через спутник.

По словам экспертов, проведенные работы показывают, что квантовое хеширование гарантирует абсолютную защиту от взлома. Уязвимость классических ключей заключается в том, что последовательность данных хакер может скопировать и исследовать на своем компьютере. Квантовое состояние благодаря законам физики скопировать невозможно. Основная проблема с удаленной версией ЭЦП — невысокая скорость передачи данных. Чем выше уровень безопасности, тем медленнее протоколы квантовой связи.

Также за счет особенностей реализации криптографические алгоритмы могут использоваться не только в качестве носителя ЭЦП, но и как ключ от машины или квартиры, в дистанционных системах идентификации «свой-чужой».