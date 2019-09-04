Клиенты Морского Банка, использующие карты платежной системы Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Samsung Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.

Samsung Pay позволяет безопасно оплачивать покупки картами Mastercard на любых терминалах — не только тех, которые поддерживают бесконтактную оплату.

В ближайшее время сервис станет доступен и для держателей карт Visa.