Темпы роста числа хищений с помощью социальной инженерии у физических лиц значительно превышают число случаев мошенничества против юрлиц, сообщил куратор ФинЦЕРТа Центробанка Артем Сычев.

Представитель ЦБ отметил, что в настоящее время телефонное мошенничество с использование социальной инженерии вышло на первый план. «Хищение у физических лиц растет гораздо большими темпами, чем у юридических», — рассказал он, выступая на конференции по информбезопасности финансовой сферы.

«В день МВД могут зарегистрировать по несколько сотен обращений граждан, связанных с этим видом мошенничества», — добавил Сычев.

По словам куратора ФинЦЕРТа, утечка данных из банков — это «капля в море» среди данных, которые получают мошенники. «Объем тех данных, которые утекли, и объем обзвонов по социальной инженерии — это несопоставимые цифры», — отметил он. Получить информацию по жертве мошенники могут в том числе и из социальных сетей.