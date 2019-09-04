В рамках подписанного соглашения банк «Восточный» и «Опора России» планируют проводить мероприятия для повышения использования предпринимателями финансовых инструментов с целью содействия росту их бизнеса. В частности, достижению данной цели будет способствовать активное взаимодействие с предпринимателями на профессиональных конференциях и семинарах и получение обратной связи по продуктам и услугам для их последующей модификации и повышения удобства использования.

Стороны также намерены принимать активное участие в общественном обсуждении государственных программ, направленных на поддержку и развитие частного несырьевого бизнеса на территории Российской Федерации, включая совершенствование порядка и механизмов предоставления финансовой поддержки предпринимателям. Одним из важных направлений деятельности станет сотрудничество в части работы с Национальной гарантийной системой и другими институтами развития, а также содействие совершенствованию действующего законодательства в интересах частного несырьевого бизнеса. Это касается экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных актов в финансовой, банковской и налоговых сферах.

В качестве конкретных мероприятий планируется организация совместной Экспертной площадки по совершенствованию банковских продуктов и сервисов с привлечением предпринимателей – членов «Опоры России». Банк «Восточный» и «Опора России» будут разрабатывать совместные программы, направленные на стимулирование вовлеченности населения, в том числе молодежи, в предпринимательскую деятельность.

«Развитие сервисов для предпринимателей является одной из приоритетных задач для банка «Восточный». В этом плане мы стремимся оказывать не только финансовую поддержку МСП, а быть поставщиком комплексных решений для бизнеса. Поэтому сотрудничество с «Опорой России», которая объединяет около 400 тыс. предпринимателей, даст возможность разрабатывать новые продукты и услуги в прямом взаимодействии с деловым сообществом», – отметил Вячеслав Арутюнян, и.о. председателя правления банка «Восточный».

В рамках развития направления МСБ банк «Восточный» за первые 6 месяцев 2019 года привлек свыше 10 тысяч новых клиентов. В планах банка в перспективе 2-3 лет привлечь на обслуживание не менее 150 тыс. предпринимателей.

«Мы надеемся выстроить взаимовыгодное и эффективное партнерство с банком «Восточный», результаты которого благотворно скажутся на развитии МСП и откроют перед предпринимателями новые возможности для развития своих проектов или масштабирования уже существующего бизнеса», – заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Проходящий с 4 по 6 сентября во Владивостоке Восточный экономический форум (ВЭФ) в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечает в 2019 году пятилетие. Он собрал представителей более 60 иностранных государств и более 6 тыс. участников. Сегодня ВЭФ – важнейшая площадка для российских и иностранных инвесторов, на которой определяются новые направления экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока РФ.