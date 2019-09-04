Банк «Точка» представил несколько новых продуктов для своих клиентов-предпринимателей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Новые продукты уже доступны для большинства пользователей.

Мгновенная отправка денег со счета компании на карту физлица в любой банк стала доступна для ООО. Для предпринимателей появился комплаенс-ассистент, который может консультировтаь по налогам, трансакциям, переводам денег и проверять сделки и операции. В сервисе «Онлайн-бухгалтерия» появилась возможность заказать сверку из налоговой инспекции, чтобы узнать о наличии выставленных налоговых требований. В банке можно запросить полное сопровождение тендеров. Усовершенствованы спецсчета — теперь, даже если на спецсчете нет денег для обеспечения заявки, можно продолжать работу с тендерной площадкой.

Также предлагается повышенный кешбэк 10% от всех платежей, совершенных по карте или через платежку, на востребованные сервисы. В сентябре возврат можно получить на оплату рекламы в «Яндекс.Директ», «Вконтакте», Facebook и Instagram. Также стала доступна валютная карта и мгновенное зачисление валюты.

Кроме того, «Точка» предлагает своим клиентам сервис «Универсальная финансовая модель». Она строится на основании данных о доходах и расходах (на рекламу и на ежедневную работу), информации о количестве клиентов и их среднем чеке. В результате можно оценить текущее состояние бизнеса: сколько прибыли приносит каждый клиент, насколько эффективны ваши вложения в рекламу, сколько бизнес приносит чистыми. Банк планирует развивать сервис.

Еще одно предложение банка — магазин «Точки» на Alibaba, где любой клиент банка может бесплатно выставить свои товары. Нужно оставить заявку банку и отправить фото товара. Сотрудники «Точки» разместят его в магазине.