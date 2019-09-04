«Электронная банковская гарантия за 1 рубль» предлагается новым клиентам «Сферы». Чтобы воспользоваться акцией, нужно до 29 ноября 2019 года открыть расчетный счет в «Сфере», получить гарантию и оплатить комиссию. Затем банк вернет сумму комиссии за вычетом одного рубля. Поучаствовать в этой акции можно однократно.

Также «Сфера» делает новое предложение для всех своих клиентов — кешбэк 20% от комиссии за выпуск электронной банковской гарантии. Для участия в акции надо в течение срока её действия получить гарантию в банке и изменить реквизиты оплаты в контракте с заказчиком на расчетный счет в «Сфере». Банк вернет 20% от комиссии за выпуск гарантии в следующем месяце после изменения реквизитов. В ходе периода действия акции клиенты могут получить кешбэк неограниченное количество раз.

Руководитель банка для малого бизнеса «Сфера» Николай Петелин: «На текущем банковском рынке действует много акций с кешбэком для физических лиц и ни одного для малого бизнеса. «Сфера» первым из банков выходит с бонусным предложением, ориентированным на предпринимателей, работающих на растущем рынке госзаказа»

«Сфера» выдает электронные банковские гарантии для участия в закупках и исполнения контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ и 615-ПП.

Оставить заявку на получение гарантии и узнать больше об акциях можно по ссылке .

*Система «Банк Сфера» – корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием сети интернет (в т.ч. с использованием мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты.

Услуги оказывает АО «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ№ 101 от 29.11.2018.

Официальный сайт — sfera.ru .