Бумаги «Сургутнефтегаза» оказались в лидерах снижения на торгах Московской бирже в четверг, 5 сентября. Обыкновенные акции снизились в цене на 5,15%, а привилегированные потеряли около 5%.

Падение котировок началось на фоне публикации заявления главы компании Владимира Богданова. Он обвинил в резком скачке акций спекулянтов, подогревающих рынок. С начала месяца бумаги «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 22% на фоне слухов о предстоящем buyback, а также о создании дочерней компании для инвестирования части валютных запасов. Согласно отчетности «Сургутнефтегаза», его долларовая подушка сопоставима по размерам с ФНБ и составляет почти 3 трлн рублей.

«Многие компании сейчас создают (такие) дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять», — цитирует слова Богданова агентство Reuters.

Накануне компания отчиталась о полученном убытке (15,54 млрд рублей) по итогам первого полугодия этого года. По оценке аналитиков Альфа-Банка, в условиях незначительного ослабления рубля дивиденды «Сургутнефтегаза» по «префам» могут оказаться гораздо скромнее, чем по итогам 2018. Они оценивают предстоящие выплаты на уровне 0,65 рубля на акцию.