Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%, сообщают «Известия» . Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста. Такое предложение подготовила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере.

По словам члена рабочей группы, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания. Сейчас нет достаточного финансирования, чтобы осуществлять полноценную заботу о престарелом человеке, который лишен возможности обслуживать себя, добавил он.

Альтернативой такой ситуации и может стать система социального страхования, когда из заработной платы сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода. Рабочая группа предлагает увеличить взнос в Фонд социального страхования (ФСС) на 1%. При этом в зависимости от объема накопленных средств пакет услуг может быть разным. Целесообразность появления нового вида страхования поручено Минтруду.

По мнению опрошенных экспертов, важно посмотреть обоснование и расчеты, почему взнос в ФСС предполагается увеличить именно на 1%. Возможно, будет достаточно 0,5% или даже 0,3%. Также эта мера может стать дополнительной нагрузкой на предпринимателей, поэтому, возможно, имеет смысл рассмотреть добровольный механизм уплаты взноса.