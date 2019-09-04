Выдача наличных на кассах торгово-сервисных предприятий (ТСП) станет доступна для всех операций в апреле 2020 года. Это следует из презентации Национальной системы платежных карт (НСПК), представленной ее главой Владимиром Комлевым в рамках Восточного экономического форума.

«Тираж для всех операций 28 апреля 2020 год», — сказано в презентации. При этом пилотный проект для операций, в которых эмитент и эквайер — один и тот же, начнется 29 октября текущего года.

Уточняется, что новым сервисом смогут воспользоваться более 38 млн граждан, при этом более 3 тыс. ТСП будут подключены к концу года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%. «Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в ТСП», — также сказано в презентации.

Целью проекта обозначено повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных, малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется там же.

Накануне в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.