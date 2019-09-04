ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% «Ростелекома». Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава банка Андрей Костин.



«Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некого пакета, наверное, процентов 17 мы получим «Ростелекома», — сказал он.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РИА Новости в кулуарах форума сообщил, что компания находится в процессе получения всех нормативных документов для покупки акций Tele2.

Отвечая на вопрос, запросил ли «Ростелеком» директиву, Осеевский сказал: «Находимся в процессе получения всех нормативных документов, параметры сделки утверждены, но мы их не скажем».

В настоящее время «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2, остальное — у Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%), банка «Россия» Юрия Ковальчука (10%) и Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%. «Ростелеком» планирует выкупить оставшиеся 55% Tele2. Но для утверждения такой сделки советом директоров «Ростелекома» нужна директива правительства. В конце июня вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что директива находится на согласовании в Кабмине.