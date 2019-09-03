Совет директоров Центробанка на опорном заседании в пятницу, 6 сентября, примет решение об очередном снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. Такого мнения придерживаются аналитики, опрошенные Банки.ру. Это может стать третьим подряд снижением ставки с июня. В комментарии к предыдущему решению ЦБ допустил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Основными факторами, позволяющими Банку России в очередной раз опустить ставку, эксперты называют снижение инфляционных ожиданий, распространение дефляционных процессов , слабый рост российской экономики и смягчение ДКП зарубежных центральных банков.

Снижение инфляции сопутствует планам ЦБ

Годовая инфляция на 26 августа, согласно недельным данным, опустилась до 4,3% с 4,6% по итогам июля. «По итогам августа, по нашим оценкам, в РФ формируется дефляция, которая, вероятно, опустит темпы роста потребительских цен к отметкам 4,2—4,3% год к году по итогам лета», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Распространение дефляционных процессов предопределяет снижение ключевой ставки, согласен главный аналитик ПСБ Денис Попов. «В потребительском сегменте в текущем году наблюдается сильное проявление сезонного снижения цен на продукты питания, также удалось создать работающую модель стабилизации цен на бензин», — говорит он. В производственном сегменте за июнь — июль текущего года цены снизились более чем на 3%, а с начала года дефляция составила 2%. Цены сельхозпроизводителей с начала года уменьшились на 3%.

Аналитики Газпромбанка ожидают пересмотра прогноза по инфляции в обновленном макропрогнозе ЦБ. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что по итогам года значение инфляции в годовом выражении и вовсе может оказаться на уровне 3,8% годовых вместо 4%, достижения которых ЦБ обещал в начале 2020 года. Ранее свой прогноз по инфляции в 2019 уже изменило Минэкономразвития (с 4,3% до 3,8%) .

Ослабление рубля — не помеха снижению ставки

С момента последнего заседания совета директоров ЦБ (29 июля) рубль ослаб на 5,2% на фоне аналогичного падения цен на нефть. Однако скачок цен на топливо на внутреннем рынке и ослабление рубля на решение регулятора существенного влияния не окажет, считают аналитики.

«Сейчас, на мой взгляд, несмотря на скачок цен, ЦБ не будет «закручивать гайки», поскольку на фоне высокой базы прошлого года инфляция и инфляционные ожидания остаются относительно низкими», — считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Мы расцениваем недавнее ослабление рубля как временное явление, при этом динамика цен остается стабильной, и мы не ожидаем ускорения инфляции на фоне более низкого валютного курса», — соглашаются аналитики Газпромбанка.

Слабый спрос и низкие темпы экономики подталкивают ЦБ на активное снижение

Одной из причин более активных действий Банка России в плоскости снижения ключевой ставки может стать слабый рост российской экономики, полагает Антон Покатович. Напомним, 26 августа Минэкономразвития уже пересмотрело базовый прогноз роста ВВП на 2020 год с прежних 2% до 1,7%.

Аналитики Совкомбанка также отмечают, что одним из поводов для снижения ставки является низкая экономическая активность и слабость внутреннего спроса. В июле темпы роста оборота розничной торговли замедлились до 1% год к году. Инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли всего на 0,6% против роста на 4,3% годом ранее.

Снижение с оглядкой на других

Влияние на Банк России оказывают и решения зарубежных ЦБ о снижении ставок. «Определенная стадность свойственна и монетарным властям», — считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Важным фактором станет пересмотр траектории по ставкам в базовых валютах, которые ранее Банк России предполагал неизменными», — также отмечает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Еще одно снижение до конца года

Большинство опрошенных аналитиков полагают, что при отсутствии внешних негативных факторов ЦБ пойдет на снижение ставки еще один раз до конца года, доведя ее до 6,75% годовых. «В случае реализации негативных шоков Банку России придется приостановить снижение ключевой ставки и занять выжидательную позицию», — говорят аналитики Совкомбанка.

Наталия Орлова и Денис Попов допускают вероятность снижения ставки 6 сентября сразу на 0,5 процентного пункта, однако в базовом сценарии прогноза — 0,25 п. п.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru