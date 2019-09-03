Сбербанк рассчитывает до конца года договориться с «Мечелом» по реструктуризации кредита компании, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.



«Банк рассматривает реструктуризацию «Мечела». Мы надеемся, что достигнем договоренности до конца года. Синхронизация сроков погашения основного долга по ECA-кредитам [кредиты под гарантии экспортных кредитных агентств] со сроками погашения долга перед Сбербанком мы оцениваем положительно, так как это позволяет соблюсти права кредиторов в рамках переговорного процесса», — сказал Попов.

В конце июля сообщалось, что горнодобывающая и металлургическая компания попросила Сбербанк о реструктуризации долга. «В июне «Мечел» направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020—2022 годов на 2024—2026 годы. Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации», — говорилось в комментарии Попова.

Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец 2018 года чистый долг «Мечела» (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд рублей против 466,873 млрд на конец 2017-го.



В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга «Мечела», согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. А иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере 461 млн долларов. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.