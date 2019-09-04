Благодаря новой функциональности модуля «RS-Connect. Обмен с ФНС» специалисты банка смогут при открытии счетов в автоматическом режиме уточнять информацию в ФНС обо всех имеющихся приостановлениях по счетам клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в других банках.

Взаимодействие банка с Федеральной налоговой службой реализовано через СМЭВ 3, как того требует Приказ ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@ «Об утверждении Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика — организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации».

Установленный модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС» из состава линейки программных продуктов для взаимодействия с госорганами помогает полностью автоматизировать процесс проверки: направляет в СМЭВ 3 полученные от смежных систем запросы на информацию о наличии решений о блокировках операций по счетам клиента в других банках, аккумулирует ответы и перенаправляет их в смежные автоматизированные системы.

«Оценка благонадежности клиента является обязательной для банков. Автоматизация обработки запросов в ФНС о приостановке операций в других банках поможет не только полностью обеспечить требования законодательства, но и повысить продуктивность работы сотрудников, поскольку позволит принимать решения в минимальные сроки», — говорит Владислав Прохоренков, партнер по системам операционного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк».

«ПАО “Промсвязьбанк” использует наш модуль “RS-Connect. Обмен с ФНС” в части нормативов Положения ЦБ РФ № 440-П с 2017 года, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Новая функциональность проверки действующих решений ФНС о приостановлении операций налогоплательщика в других кредитных организациях позволит банку улучшить качество клиентской базы за счет отказа от рискованных операций».

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Более подробно на сайте .



R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.